Omicidio 34enne: vittima tramortita e forse strangolata con un grosso cavo elettrico

I Carabinieri del Nucleo Sommozzatori di Pescara, intervenuti questa mattina su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, per ispezionare il fondale della vasca irrigua presente nell'azienda agricola teatro dell'omicidio del cittadino polacco Artur Dawid Prefeta, vi hanno rinvenuto lo spezzone di un grosso cavo elettrico, che non si esclude possa essere stato utilizzato dai due sottoposti a fermo del PM per strangolare, dopo averla tramortita con il batticarne, la vittima. Il materiale recuperato verrà, insieme agli altri reperti, inviato al RIS di Roma per verificarne l'eventuale presenza di tracce utili alle indagini.