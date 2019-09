Omicidio nel Foggiano: giovane ucciso con colpi d'arma da fuoco, il corpo semi-carbonizzato trovato in un capannone

Alcuni colpi di arma da fuoco (non è chiaro se pistola o fucile) avrebbero ucciso il trentenne Giuseppe Giordano, il cui corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato semi-carbonizzato, in un capannone abbandonato lungo la Provinciale 89, in agro di Ascoli Satriano.

E' quanto è emerso dalla prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, dalla quale sarebbero emersi alcuni fori all'altezza del torace e alla testa. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che avrebbero identificato il cadavere, ma attendono il riconoscimento della salma come ultimo atto per una compiuta identificazione. Il corpo è stato scoperto questa mattina, in località San Carlo D'Ascoli dove, all'interno di un capannone in disuso, è stata notata un'auto in fiamme (non appartenente alla vittima) e, poco distante, il cadavere parzialmente carbonizzato.