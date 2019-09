Foggia come Napoli, si uccide ancora e tanto. Il capo della polizia: "In queste zone serve attenzione costante"

Il capo della Polizia Franco Gabrielli, nel delinaere la situazione rispetto al tema della sicurezza e in particolare agli ultimi agguati compiuti a Scampia ha affermato che "la repressione da sola non basta" e aggiunto che in Italia - nonostante gli omicidi siano andati progressivamente calando - "purtroppo rimangono ancora delle sacche estremamente esposte"

Il riferimento è alle province di Napoli e Foggia, "realtà dove ancora gli episodi omicidiari sono in controtendenza". Infatti, spiega Gabrielli, "nel nostro paese gli omicidi sono andati progressivamente calando, ma rimangono ancora delle realtà che devono essere costantemente monitorate, che hanno bisogno di un'attenzione costante"

Tra dicembre e aprile avremmo l'immissione di circa 2200 nuovi colleghi.