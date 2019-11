Rose rosse e preghiere per i vigili del fuoco morti in Piemonte: la piccola Denise commuove il 115 di Foggia

Un mazzo di fiori e una preghiera per Antonino, Matteo e Marco, i tre vigili del fuoco morti nell'esplosione di lunedì notte a Quargnento, nell'Alessandrino.

Con il suo gesto semplice e una letterina scritta di suo pugno, la piccola Denise ha commosso i vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, anch'essi scossi dalla tragedia che ha toccato la grande famiglia del 115. La piccola, già mascotte dei carabinieri, questa mattina si è recata presso il comando di via Fraticelli per il suo omaggio ai vigili del fuoco caduti in Piemonte.

