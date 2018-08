Cambi di guardia in polizia: D'Introno capo di gabinetto, Muriana al commissariato di Manfredonia

Cambi di guardia, per la polizia. Questa mattina, il questore Mario della Cioppa ha illustrato il nuovo quadro dirigenziale che vede il primo dirigente Antonio D'Introno - già dirigente del commissariato di Manfredonia - assumere il ruolo di Capo di Gabinetto degli uffici di via Gramsci, ruolo ricoperto per diversi anni da Antonino Giusto, giunto al pensionamento.

D'Introno ricopre l'incarico dopo aver frequentato un Corso di Formazione Dirigenziale a Roma. L’incarico di dirigente dalla Divisione P.A.S.I - Polizia Amministrativa e Sociale e dell'Immigrazione, invece, è stato assunto dal primo dirigente Emilio Pellerano proveniente dalla Divisione Anticrimine della Questura di Sondrio. Infine, l'incarico di dirigente del commissariato di Manfredonia è stato assunto dal primo dirigente Piefrancesco Muriana, già dirigente della Squadra Mobile di Pescara.