Nascondevano arnesi per compiere furti e razzie: due foggiani denunciati a Campomarino, richiesto foglio di via

Occultavano sotto i sedili dell’auto arnesi atto allo scasso. Due foggiani sono così stati denunciati in provincia di Campobasso, e il materiale sequestrato. E’ accaduto la scorsa notte a Nuova Cliternia, Campomarino, all’esito di una operazione di controllo pianificata dal Comando provinciale dei Carabinieri. Nell’attività di perlustrazione, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno intercettato un’auto sospetta in zona rurale con a bordo due quarantenni della provincia di Foggia, già noti alle forze dell’ordine. Il conseguente controllo ha portato al rinvenimento di arnesi atto allo scasso sotto i sedili del veicolo. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e i due denunciati. Nei loro confronti è stata proposta anche l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Non si esclude che i due fossero pronti a perpetrare furti in zona.