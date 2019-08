La 'Società Foggiana' alla sbarra: da Moretti a Sinesi, chiesto il rinvio a giudizio per i 29 di 'Decima Azione'

'Società Foggiana' alla sbarra. Ci sono anche i vertici delle batterie criminali foggiane - Rocco Moretti e Roberto Sinesi - tra i 29 soggetti coinvolti nell'operazione capitale 'Decima Azione', per i quali la DDA di Bari (che ha coordinato le indagini) ha chiesto il rinvio a giudizio.

L'udienza preliminare è prevista a settembre, nell'aula bunker di Bitonto, dove compariranno i 29 soggetti finiti nel maxi-blitz contro la mafia del pizzo e accusati, a vario titolo, per oltre 20 capi di imputazione, più o meno gravi. Inizialmente erano 32 i nomi finiti nelle carte dell'inchiesta 'Decima Azione', ma le accuse sono decadute per scarsità di indizi di colpevolezza per due soggetti, mentre un terzo, Rodolfo Bruno, è stato ucciso 15 giorni prima dell'esecuzione del blitz.

Compariranno, quindi, davanti al giudice del Tribunale di Bari Giovanni Anglana (in ordine alfabetico), il 71enne Angelo Abbruzzese (ai domiciliari) e suo figlio Francesco di 42 anni; Giuseppe Albanese, di 38 anni, Alessandro Aprile, di 35, Luigi Biscotti, di 43, Emilio Ivan D’Amato, di 45 e Domenico D’Angelo, di 26 (ai domiciliari).

Ancora, spicca il nome di Ciro Francavilla, 44 anni e del fratello Giuseppe, di quattro anni più giovane. Ernesto Gatta, 45 anni, Leonardo Lanza, di 39 anni, il fratello Savino di 35, e il padre Vito Bruno Lanza, di 65 anni; Antonio Miranda, 61 anni, Rocco Moretti, 68 anni, il nipote Alessandro Moretti, di 27 anni, Raffaele Palumbo, 35 anni e Massimo Perdonò, 41 anni.

Compariranno ancora, Francesco Pesante, 31 anni, Fausto Rizzi, di 39, Antonio Salvatore, 28 anni, Roberto Sinesi, di 56 anni, con il figlio Francesco di 34 anni ed il nipote Cosimo Damiano anch'egli di 34 anni. Con loro anche Giuseppe Spiritoso, 62 anni, il figlio Lorenzo di 38, Fabio Tizzano, di 38 anni e il fratello Francesco di 47, con Patrizio Villani, di 41 anni, di San Marco in Lamis, unico garganico tra i foggiani.