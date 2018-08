Foggia non potrà avere una sezione della DDA, ma mafia di Capitanata “è priorità assoluta”

Nessuna DDA a Foggia, per due motivi: il primo perché la Direzione Distrettuale Antimafia può esserci solo nei capoluoghi sede delle Corti d’Appello, il secondo perché – come ha chiarito il procuratore di Bari Giuseppe Volpe, quello della distanza tra il capoluogo pugliese e Foggia sarebbe un falso problema: “Su quel territorio sono presenti le forze di polizia che sono la nostra longa manus e con le quali c'è un contatto quotidiano. C'è poi un articolato protocollo con la Procura Foggia che continuamente segnala reati e anche quando è necessario l’intervento in loco del magistrato della Dda di Bari, un elicottero delle forze di polizia è a disposizione per raggiungere quei luoghi in tempi brevissimi”

Nulla da fare, quindi, per i cinquestelle foggiani e per il senatore Marco Pellegrini (l'intervento in Senato del 7 agosto), tra i promotori della richiesta di una sezione distaccata della DDA: “Quello che si sta diffondendo è un messaggio sbagliato” ha ribadito Volpe questa mattina nel corso della conferenza stampa sugli arresti avvenuti a Vieste negli ultimi tempi da parte di polizia e carabinieri, di sei esponenti della mafia viestana appartenenti a due clan in guerra per la supremazia del territorio. “La mafia foggiana resta però una priorità assoluta” ha garantito Volpe.

Gli ha fatto ecco Francesco Giannella, procuratore aggiunto di Bari, coordinatore della Dda: ""Non vogliamo entrare in polemica con nessuno, ma la proposta di una Dda a Foggia dimostra che non sanno quello che abbiamo fatto e stiamo facendo. Guardando i risultati delle ultime indagini, dovrebbero ricredersi su alcune affermazioni".

Questo invece il commento di Rosa Barone, presidente della ‘Commissione regionale di studio e inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia’: “Accogliamo con un plauso il lavoro svolto dalla magistratura che ha portato all'arresto della cosiddetta cupola della ‘mala viestana’ e decapitato i vertici delle organizzazioni mafiose del Gargano. Si tratta di un territorio che ha bisogno di un controllo serrato e continuo e l'azione sinergica delle istituzioni a tutti i livelli sta portando a risultati importanti. Sappiamo bene che il lavoro da fare è ancora tanto e terremo alta la guardia assieme ai cittadini, ma operazioni come queste sono di fondamentale importanza per dare al territorio foggiano le risposte di cui ha bisogno”