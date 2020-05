Lacrime di gioia ai Riuniti, dopo 50 giorni Nicola ha sconfitto il 'mostro'. Torna a casa tra gli applausi dei suoi angeli

Un video di 10'', la gioia di un intero reparto. Un altro 'guerriero' che ha sconfitto il Covid19: dopo 50 giorni di ricovero, il paziente Nicola lascia l'ospedale e torna a casa tra gli applausi di tutti gli operatori del Policlinico Riuniti di Foggia che si sono presi cura di lui.

Tanta la commozione, anche di Nicola che, seppur ancora un po' frastornato, saluta e torna dalla famiglia. Un'altra giornata di felicità per tutti gli Oss, infermieri e dottori che in questi mesi hanno fatto di tutto per salvare vite, ridare speranza e lavorare sodo per gli altri: Nicola si aggiunge agli oltre 100 pazienti tornati a casa dopo la degenza nel nosocomio foggiano | IL VIDEO