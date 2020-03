Capitanata imbiancata, spalaneve e spargisale già dalle prime luci dell'alba e quel "motivo in più per restare a casa"

Dopo le nevicate delle ultime ore, sono in azione dalle prime luci dell’alba i mezzi spalaneve e spargisale della Provincia di Foggia per garantire la percorribilità delle strade provinciali. A comunicarlo è il presidente dell'ente di Palazzo Dogana Nicola Gatta: "All’emergenza sanitaria si aggiunge l’emergenza neve, un motivo in più per restare a casa e spostarsi il meno possibile. Ringrazio gli operatori e i tecnici impegnati in queste ore. Dimostriamo ancora una volta che la Provincia c’è".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni FoggiaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di FoggiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery