Il pesce d'aprile della Capitanata è la neve: che sorpresa dal Gargano ai Monti Dauni

Qualcuno avrà pensato a un pesce d'aprile, e invece è tutto vero. Questa mattina una parte della provincia di Foggia, dal Gargano ai Monti Dauni,si è svegliata imbiancata. In alcuni comuni della Capitanata la coltre bianca è scesa copiosa per tutta la notte. Si è affacciata in tutto il suo splendore, da Anzano di Puglia a San Marco in Lamis, da Accadia a San Giovanni Rotondo, da Candela a Roseto Valfortore, Alberona, Rocchetta Sant'Antonio, Celle di San Vito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ipotesi neve non era stata presa in considerazione nemmeno nel bollettino di allerta meteo 'gialla' (fino alle 20 di oggi) per rischio idrogeologico, temporali e vento diramato dalla presidenza della Giunta regionale dipartimento della Protezione Civile; solo "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati." E "Venti localmente forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche fino a burrasca su settori costieri e montuosi. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.