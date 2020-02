Calano le temperature nel Foggiano, primi fiocchi di neve sui Monti Dauni

Come previsto e anticipato dalle allerte meteo della Protezione Civile Regionale, sono nettamente calate le temperature nel Foggiano, con primi fiocchi di neve questa mattina a Faeto.

Le previsioni per oggi, mercoledì 5 febbraio, e per le prossime 24-30 ore, parlano di possibili precipitazioni nevose sul Subappeninno Dauno e al di sopra dei 500-700 metri sulla Puglia, con apporti al suolo generalmente deboli o localmente moderati, specie alle quote più alte.