Monti Dauni imbiancati e Gargano sotto zero, ma da domani temperature in rialzo

Monti Dauni imbiancati dalla neve e Gargano sotto zero. L'ondata di gelo che da due giorni sta investendo gran parte della Puglia non ha risparmiato il Foggiano.

Da ieri, infatti, si registrano deboli nevicate sui paesi dei Monti Dauni - soprattutto Faeto, Monteleone di Puglia ma anche Bovino e Accadia - mentre il resto della provincia di Foggia (e il Gargano in particolar modo) ha visto la colonnina di mercurio scendere sotto lo zero. Nessun particolare disagio alla viabilità: non si registrano strade interdette o non transitabili, anche se si raccomanda sempre massima prudenza alla guida. Da domani temperature in rialzo.