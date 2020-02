La neve sorprende il Gargano: tetti, strade e montagne imbiancati in poco tempo nella zona di San Marco in Lamis

Contro ogni previsione degli esperti, improvvisa e inaspettata, questa mattina la neve ha sorpreso tutti, in particolar modo l'area centrale del Gargano tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, principalmente nella frazione di Borgo Celano.

Imbiancati in pochissimo tempo montagne, tetti, strade, boschi e auto. A Monte Sant'Angelo il sindaco ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado, il cimitero e gli impianti sportivi della città, per le avverse condizioni meteo, in particolar modo per le forti raffiche di vento.