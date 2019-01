Video | La neve ci ha preso gusto, immagini a Orsara e Monteleone: alcuni sindaci chiudono le scuole

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Anche quest'oggi la neve ha sommerso una parte dei Monti Dauni e costretto alcuni sindaci ad emanare le ordinanze di chiusura di ogni ordine e grado delle scuole, che resteranno chiuse domani ad Orsara di Puglia (al momento sono garantite viabilità e corse degli autobus con partenza e arrivo alla fermata in via Trento alla "Benzina), Panni e Volturino, fino a mercoledì a Monteleone di Puglia (dove resterà chiuso anche il cimitero). Oggi sono rimaste chiuse anche le scuole di Sant'Agata, Candela, Alberona, Celenza Valfortore e San Marco in Lamis, Bovino e Deliceto e Casalvecchio di Puglia.