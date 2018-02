La neve dà problemi sul Gargano: cadono alberi, una decina gli interventi dei vigili del fuoco

Sono almeno dieci gli alberi (alcuni secolari) abbattuti dal peso della neve che continua a imperversare sul Gargano, soprattutto nei comuni della costa: Cagnano Varano, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Ischitella, Peschici e Vieste.

Da questa mattina una squadra dei vigili del fuoco di Foggia composta da cinque operatori sta lavorando senza sosta nel tentativo di liberare le arterie dai rami degli arbusti e dai tronchi venuti giù in queste ore, tanto sulla Statale 89 nel tratto che collega Peschici alla città del faro, quanto sulle strade provinciali 41, 41 bis e 51 (SS 693).

Vigili del fuoco al lavoro anche nelle strade interne dei comuni garganici, dove si registrano alcuni interventi in materia di viabilità, resisi necessari per via delle auto rimaste intrappolate nella neve, caduta copiosa nelle scorse ore e che minaccia il Promontorio almeno fino a domani pomeriggio.