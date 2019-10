Migliora il quadro clinico della neonata ricoverata dopo aver ingerito droga, per i medici è "fuori pericolo"

Migliora il quadro clinico della bambina ricoverata in gravi condizioni agli Ospedali Riuniti di Foggia dopo aver assunto accidentalmente droga.

Dopo aver trascorso alcuni giorni in Rianimazione, in coma farmacologico indotto, i medici del nosocomio foggiano hanno dichiarato la piccola paziente "fuori pericolo". La bimba, di appena un anno di vita, è ora in grado di respirare autonomamente, ed è stata quindi trasferita dalla Rianimazione alla Pediatria dove continuerà ad essere monitorata dal personale sanitario.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando di capire in che modo la piccola, figlia di una coppia di nomadi croati, possa essere venuta in contatto con lo stupefacente: non è chiaro, infatti, se la stessa abbia ingerito droga lasciata incustodita o ne abbia inalato i fumi.