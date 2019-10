Paura a Foggia, neonata ricoverata in gravi condizioni al 'Riuniti': si teme abbia ingerito droga, è in coma

E' in gravi condizioni, nel reparto di Rianimazione di Foggia, la bimba di un anno che, nella serata di ieri, ha raggiunto gli Ospedali Riuniti, dove è tutt'ora ricoverata in coma farmacologico.

Il sospetto dei medici e dei carabinieri (che seguono le indagini del caso) è che la bimba, figlia di una coppia di nomani, possa aver ingerito sostanza stupefacente. Ipotesi che potrà essere confermata o smentita dagli esami tossicologici già disposti.

Dalla perquisizione che i militari hanno effettuato nel camper in zona Incoronata in cui vive la famiglia non è stata trovata sostanza stupefacente ma - pare - arnesi compatibili con le attività di preparazione e confezionamento. Nessuna indicazione utile è finora giunta dai genitori della piccola, una coppia di nomadi di 40 e 35 anni.