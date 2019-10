Blitz dei Nas a Foggia: scoperti dentisti abusivi, operavano senza titoli grazie a prestanome

Si tratta di un’assistente alla poltrona e un odontotecnico, privi dei titoli abilitativi. Sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione. Stessa sorte anche per il direttore sanitario, per aver agevolato loro