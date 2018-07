E' morto Marcello Amoroso, l'ambientalista dall'animo gentile

Si è spento nella notte, all’età di 58 anni, Marcello Amoroso, già coordinatore regionale di Fare Ambiente Puglia e protagonista di numerose battaglie ambientali per la tutela del territorio. Originario di San Severo, docente, negli ultimi mesi ha combattuto contro una brutta malattia che, però, non gli ha lasciato scampo. Si è spento a San Giovanni Rotondo.

Numerosi i messaggi di addio comparsi in questi i minuti sul suo profilo social. “Ci lascia oggi una persona straordinaria, che tanto si è speso per tutti questi anni per la tutela ambientale del territorio, nella nostra provincia e non solo – si legge-. Coprotagonista di tante battaglie, ricordo il suo impegno straordinario in occasione del 'NO TRIV', e numerose altre iniziative condivise. Ha lottato negli ultimi mesi contro una brutta malattia che non gli ha fatto desistere nel portare avanti il suo motto di battaglia “Non ti fermare mai. Chi si ferma è perduto”. Siamo certi che continuerai ad illuminare da lassù tutte le persone di buon cuore, e di chi ha avuto la fortuna di conoscerti ed apprezzare il tuo animo nobile”. Profondo dolore per la scomparsa di un amico di tante battaglie eprime il coordinamento regionale No triv.