La polizia dichiara guerra a chi guida senza casco, 600 posti di blocco e 1400 multe in un mese

Nel mese di giugno sono stati ulteriormente rinforzati i controlli del territorio, in ottemperanza a specifiche ordinanze del questore di Foggia, sia nel capoluogo che nelle città della provincia. Per questo, gli agenti del Reparto Volanti della questura, dei commissariati di San Severo, Manfredonia, Cerignola e Lucera, insieme ai colleghi dei Reparti Prevenzione Crimine distribuiti su tutto il territorio stanno svolgendo non solo un’attività di repressione procedendo ad arresti e denunce in stato di libertà ma anche un’attività di prevenzione perseguendo coloro che si sono resi responsabili di quelle violazioni al Codice della Strada divenute un malcostume diffuso, con particolare riguardo al fenomeno dei ciclomotori condotti senza casco.

E’ da considerare, a tal proposito, che, per questo aspetto, la Polizia di Stato ritiene di assoluto rilievo il contrasto delle violazioni al mancato uso del casco da parte dei motociclisti in quanto esso costituisce un comportamento in totale spregio delle regole basilari di un corretto vivere civile, a prescindere dalla importanza che tale strumento ha nei riguardi della sicurezza fisica degli stessi conducenti. Per tali motivi, il questore ha inteso reprimere fortemente tali violazioni, espressione arrogante di senso di illegalità e spregio delle regole elementari di base, in quanto esse alimentano comportamenti ben più gravi e, soprattutto, di protervia ed esempio negativo anche nei riguardi dei comuni cittadini.

Nel mese di giugno, in tale contesto, sono state identificate 12.893 persone, effettuati 609 posti di controllo ed elevate 1394 contravvenzioni al codice della strada. Ancora, sono stati controllati 8341 veicoli e risconotrate 26 infrazioni per mancato uso del casco.