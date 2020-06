Ragazzini incivili sui motorini, senza casco scorrazzano tra i vialetti del Parco San Felice: la polizia locale ne multa 10

Da un paio di giorni l'attenzione della polizia locale si è soffermata sulla circolazione di ciclomotori e motcicli sui marciapiedi e tra i vialetti di Parco San Felice e nelle zone limitrofe.

In meno di 48 ore gli operatori hanno comminato dieci sanzioni in violazione degli articoli 143 e 171 del codice della strada. Alcuni, infatti, sono stati sorpresi in sella ai loro mezzi mentre scorrazzavano tra i vialetti interni del parco e senza casco protettivo.