Commercianti e parcheggiatori abusivi nel mirino della polizia: sanzioni e sequestri in città

Nei giorni scorsi, come ogni settimana, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, sono stati disposti servizi mirati al contrasto del fenomeno illegale relativo alla presenza dei parcheggiatori e dei commercianti abusivi nel capoluogo, già iniziati dal mese di dicembre, con l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, a supporto delle attività della Polizia Municipale, che ne ha la competenza, in tutte le aree della città dove si registra maggiormente questo fenomeno.

Il 3 gennaio sono stati sanzionati due soggetti, pregiudicati, per esercizio abusivo dell’attività di vendita di frutta e verdura, con contestuale sequestro e smontaggio delle strutture: uno in via Einaudi e l’altro in viale Europa angolo via Smaldone. Il giorno successivo lo stesso soggetto sanzionato in via Smaldone è stato nuovamente trovato nel medesimo luogo a svolgere la propria attività abusiva: pertanto, sono state elevate a suo carico ulteriori sanzioni amministrative e penali nonché, considerata la reiterazione, è stata inoltrata segnalazione al Questore per le valutazioni circa l’applicazione del daspo urbano. Sempre nella mattinata di ieri le pattuglie impiegate per i mirati servizi hanno sanzionato e allontanato un soggetto, pregiudicato, che esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo in Corso del Mezzogiorno.

Tale attività si inquadra in una progettualità di lungo termine, finalizzata al presidio e controllo del territorio e all’aumento della percezione di sicurezza da parte del cittadino, nell’ambito della politica della Polizia di Prossimità per e fra la gente, scoraggiando, con la semplice presenza fisica delle Forze dell’Ordine, qualsiasi forma di reato. L’obiettivo specifico è che il controllo del territorio in tutta la provincia appartenga solo ed esclusivamente allo Stato.