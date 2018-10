Multe a gogò in città: in soli cinque giorni accertate ben 1648 infrazioni

Sono proseguiti nella giornata di mercoledì 17 ottobre i servizi di controllo del territorio finalizzati all’accertamento del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada nell’ambito dell’operazione denominata Hunt Offender.

In esito agli stessi, che hanno riguardato oltre 1.400 veicoli, sono state contestate, complessivamente, 313 infrazioni, tra le quali 3 per mancato uso della cintura di sicurezza, 1 per l’uso del telefono cellulare alla guida, 4 per circolazione senza documenti, 1 per mancanza di copertura assicurativa, con relativo sequestro amministrativo del veicolo, 3 per mancata revisione del veicolo, 7 per eccesso di velocità, 288 per la violazione delle norme in materia di sosta, 4 per violazione di altre norme di comportamento, 2 per guida con documenti scaduti di validità.

Dal 13 settembre 2018, giorno in cui è iniziata l'operazione Hunt Offender, nelle 5 giornate di attività operativa, sono state 1.648 le infrazioni accertate e sanzionate dagli operatori di Polizia Locale impegnati su tutto il territorio cittadino. L’operazione, verrà effettuata con cadenza settimanale.

“Grazie a questo tipo di iniziativa riusciamo ad essere presenti in tutte le zone della città – dichiara l’assessore comunale con delega alla Polizia Locale, Claudio Amorese – e con gli strumenti a disposizione dei nostri agenti riusciamo a garantire una presenza costante sul territorio cittadino. Con l’operazione Hunt Offender c’è una maggiore percezione di sicurezza grazie ai numerosi controlli che vengono effettuati sui veicoli in circolazione. Cerchiamo anche di prevenire – puntualizza l’assessore Amorese – eventuali sinistri stradali che possono essere provocati dall’alta velocità o dall’uso del cellulare mentre si è alla guida, oltre a verificare la regolarità dei veicoli”.