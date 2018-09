Foggiani indisciplinati pizzicati dalla polizia locale: buttavano rifiuti di domenica e in orari non consentiti

Nel week-end appena trascorso, durante i servizi finalizzati al rispetto dell'ordinanza sindacale n° 1/2018 in materia di orari per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, la Polizia Locale di Foggia ha effettuato controlli in diverse strade cittadine del centro e della periferia accertando 12 infrazioni e sanzionando altrettanti cittadini intenti a conferire rifiuti nei cassonetti fuori dagli orari consentiti nei giorni feriali e nonostante il divieto nelle giornate di domenica.

Tra le persone sanzionate anche un artigiano intento a conferire rifiuti prodotti dal lavoro nella sua attività. Il personale della Polizia Locale sarà presto coadiuvato nella specifica attività dagli ispettori Amiu formati dalla stessa Polizia Locale, non appena Il Servizio Ambiente del Comune di Foggia avrà completato l'iter amministrativo della nomina.