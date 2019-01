A Foggia 31.500 infrazioni in un anno e violazioni per oltre 3 milioni di euro: ecco tutti i numeri della Polizia Locale

ll 21 gennaio 2019, in occasione della celebrazione della festività di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, alle 10 verrà officiata una Santa Messa, presso la Chiesa di San Paolo Apostolo di Piazza Giovanni XXIII. Seguirà, presso la Sala Teatro attigua alla Chiesa, uno scambio di saluti alla presenza del sindaco di Foggia e delle autorità cittadine, al termine del quale verranno conferiti alcuni riconoscimenti al personale distintosi particolarmente nel servizio.

La cerimonia sarà preceduta da una sfilata dimostrativa di veicoli della Polizia Locale e dalla benedizione degli stessi nel piazzale antistante il distaccamento Sud della Polizia Locale di Foggia. Prosegue la tradizione, iniziata lo scorso anno con il Quartiere Ferrovia, di celebrare la giornata dedicata a San Sebastiano in un quartiere sempre diverso della città per raggiungere simbolicamente tutti i cittadini di Foggia.

Sono state rilevate nel corso dell’anno rilevate in totale 31.521 infrazioni al codice della strada, di cui 20.946 dagli agenti della polizia locale e 10.575 dagli ausiliari della sosta. Ovvero 14.900 (5.090 delle quali rilevate con Street Control) violazioni in materia di sosta, 5.073 infrazioni rilevate nel corso dei servizi con autovelox, 136 veicoli senza revisione e 121 senza copertura assicurativa, 690 hanno utilizzato impropriamente il contrassegno invalidi, 132 sono stati multi per mancato utilizzo della cintura di sicurezza, undici per guida senza casco con fermo amministrativo del veicolo, 31 sono stati sorpresi alla guida con il cellulare, 11 gli impianti pubblicitari privi di autorizzazione o irregolari, sanzionati 40 parcheggiatori abusivi, 140 sanzioni per occupazioni stradali, 36 con patente e documenti irregolari, 91 per mancato possesso patente e documenti e 4785 per via di altre norme di comportamento. I veicoli rimossi sono stati 195, i punti decurtati 18.536, 277 le patenti ritirate o sospese, € 3.068.931,07 l'importo totale accertamenti violazioni Codice della Strada.

Questi alcuni numeri dell'attività di polizia locale del 2018 in città.

​