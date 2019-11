Automobilisti indisciplinati incastrati dallo Street Control: multe a gogò in centro e davanti al Teatro Giordano

Ieri sera nell'ambito dei servizi di controllo interforze alla movida foggiana, personale della Polizia Locale ha compiuto una serie di controlli rispetto alle norme del Codice della Strada.

Nel complesso sono state accertate 90 infrazioni accertate e sanzionate con l'utilizzo dello Street Control.

Sono state multate le auto in sosta in piazza Cesare Battisti, via Oberdan, Corso Garibaldi, via della Repubblica.