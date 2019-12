Mucca a spasso nella galleria di Mattinata: traffico rallentato e sorpassi pericolosi

Una mucca vagante in galleria. E’ questo ciò che si è trovato di fronte un automobilista oggi che percorreva la ss89, in agro di Mattinata. L’animale, come si evince dalla foto, occupava pienamente una delle corsie di marcia. Alto, in queste condizioni, il rischio di impatto e di sinistro stradale.

Il tema degli animali vaganti è molto sentito sul Gargano. Al punto che il mese scorso, dopo l’ennesimo incidente, è stata messa in campo una task force tra Comuni, Carabinieri, forestali, Asl e Polizia locale per la cattura degli animali lasciati incustoditi sulle strade del Promontorio. Vieste ha già emesso un primo provvedimento in questo senso. Ma gli animali, come si vede, continuano a costituire un problema per sé stessi e per gli automobilisti.