Incendio a Motta Montecorvino: brucia il tetto di un'abitazione

Questo pomeriggio ha preso fuoco il tetto in legno di un'abitazione a tre piani di via Nazionale a Motta Montecorvino.



Gli operai che stavano effettuando dei lavori nell'appartamento, avrebbero acceso il camino per riscaldarsi, ma in quel momento la canna fumaria era intasata. Da qui l'incendio.



Sul posto i primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco di Lucera, poi una autoscala e una autobotte da Foggia. Non ci sono feriti.

Alcune vie sono state momentaneamente chiuse al traffico, mentre gli uomini del 115 stanno rimuovendo le travi in legno.