Vito d'Argento ha perso la sua battaglia: è morto, sconfitto da un aggressivo carcinoma squamocellulare

Vito d'Argento ha perso la sua battaglia. L'uomo, di San Severo, è deceduto, sconfitto da un tumore aggressivo (carcinoma squamocellulare) sotto mandibolare e alla laringe.

Per combattere la malattia, la moglie Livia ha tentato il tutto per tutto: oltre al delicato intervento chirurgico presso un ospedale del nord, infatti, aveva avviato una raccolta fondi per sostenere le cure necessarie per il marito. Ma la malattia è stata più forte, e Vito - padre di due figli - ha perso la sua battaglia.