Tragedia su un campo di calcio: ex carabiniere foggiano stroncato da un infarto mentre allenava i bambini

Stava allenando i pulcini del Calcio Veneto Orientale quando si è acciasciato a terra per via di un malore improvviso e ha perso i sensi. E' morto così Vincenzo Bellino, ex carabiniere di 57 anni, allenatore di calcio delle squadre giovanili del Veneto orientale.

La sua scomparsa, riportata da "Il Corriere del Veneto", è avvenuta sul campo da calcio di Pramaggiore nei giorni scorsi. Originario della provincia di Foggia, Bellino era conosciuto soprattutto per il suo passato da ex carabiniere che lo aveva portato a trasferirsi a Summaga, frazione di Portogruaro. Per un periodo della sua carriera nell'Arma, Bellino era stato in servizio anche a Motta di Livenza, protagonista di molte operazioni di rilievo tra cui spiccano le indagini sul caso Unabomber.

Sposato con la moglie Fiorella, originaria di Portogruaro, i due avevano due figli e conducevano una vita tranquilla e serena. Da vent'anni a questa parte Vincenzo si era appassionato al calcio e aveva iniziato ad allenare le squadre giovanili del Veneto Orientale. Inutili i soccorsi arrivati sul campo da calcio dopo il malore, Bellino è morto subito dopo l'arresto cardiaco