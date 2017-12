Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tragedia a Foggia, nella tarda mattinata di oggi, in via Francesco Figliolia. Un uomo, mentre faceva dei lavoretti sul balcone di casa sua (un primo piano rialzato), è caduto e purtroppo è morto sul colpo. Non si conoscono al momento le cause che ne abbiano determinato la caduta. La vittima aveva 82 anni, sul caso indagano i carabinieri, che hanno circoscritto il luogo dell’accaduto.