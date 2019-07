Foggia e Deliceto piangono Tino Grisorio, il medico-politico che ha dedicato una vita al prossimo e ai più deboli

Deliceto e Foggia piangono la morte di Tino Grisorio, il dottore che ha prestato servizio agli Ospedali Riuniti di Foggia e che ha ricoperto due prestigiosi incarichi: è stato assessore provinciale alle Politiche Sociali e sindaco di Deliceto.

Sempre al fianco degli ultimi e degli emarginati, il medico ex esponente del PD e portavoce del coordinamento 'Tonino Cirillo' dei circoli Monti Dauni e di Lucera, viene ricordato così dalla Protezione Civile di Deliceto: "L'associazione tutta si unisce al dolore della famiglia Grisorio per la perdita del caro dott. Tino Grisorio. Lo ricordiamo con affetto quando era sindaco di Deliceto e partecipava attivamente a quelle situazione di emergenza il suo nome in codice era "Numero Uno"..... riposa in pace".

Questo il ricordo del sindaco di Rocchetta Sant'Antonio, Valentino Peruzzi: "Costernato per l’improvvisa scomparsa di Tino Grisorio, collega in prima linea nella lotta all’AIDS a Foggia".

Tanti i messaggi di cordoglio e gli attestati di stima