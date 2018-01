Tragedia a Chieti: studente foggiano muore stroncato da un malore

Tragedia ieri in un appartamento di Chieti. Uno studente di 21 anni di Vieste iscritto all’Università D’Annunzio alla Facoltà di Scienze Motorie, è stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava in casa nella sua stanza – in un appartamento di viale Unità d’Italia - con altri due coinquilini: la sorella e un’altra ragazza.

Stando ad una prima ricostruzione le due ragazze avrebbero sentito dei rantoli dalla stanza di Pasquale e una volta dentro, lo hanno trovato sdraiato sul letto privo di conoscenza. All’arrivo dell’ambulanza del 118, giunta sul posto in breve tempo, i sanitari hanno tentato di rianimarlo per almeno un’ora ma purtroppo per Pasquale Vaira non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri.

Questa mattina la salma del ragazzo ha fatto rientro a Vieste insieme ai familiari giunti nella notte a Chieti. Sconvolto l’ambiente universitario e anche la città del faro.