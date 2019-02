Addio a Savino Romagnuolo, il ragazzo che si batteva per i diritti dei soggetti con gravi patologie neurodegenerative

Non ce l'ha fatta Savino Ivano Romagnuolo, manfredoniano classe 1986 e vicepresidente di ‘Viva La Vita Italia’,realtà associativa che si occupa del sostegno alle famiglie e ai soggetti con gravi patologie neurodegenerative. Il 33enne era malato da tempo di Sla, purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.



Sue le battaglie contro le misure della Regione per i fondi per le cure ai malati. Tanti i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti sui social.



"Ci eravamo conosciuti nel 2010 per scherzo, per gioco, durante un carnevale. Dopo qualche anno poi la tua vita è cambiata ma tu non ne hai mai tradito il suo senso più autentico. Ora sei libero, metti un po’ di dischi lassù e commenta le nostre strane vite quaggiù che non sono nulla rispetto all’eternità che hai di fronte. Ciao Savino!" scrive Felice Piemontese



Questo il messaggio di Officine Pallavolo Manfredonia: "Caro Savino Ivano Romagnuolo sei stato un grande in tutto, nello studio , nella tua capacità musicale a360 gradi.. hai allietato tantissime partite del nostro volley al Paladante come speaker, per amicizia vera e tutti noi non dimenticheremo mai, dopo questa battaglia travolgente della vita che tu hai affrontato con dignità e intelligenza anche nella lotta per gli altri. Un abbraccio alla tua famiglia, che ha dato più di tutto, nella tua giovane vita"



"Parlava di Dio e con Dio, come se lo conoscesse da sempre, amava se stesso, la sua famiglia e tutti gli amici che gli sono stati vicino nella sua tribolata malattia. Ragazzo buono, generoso e colto, non ci sono parole per descrivere questo Uomo, ciao Savino Ivano Romagnuolo, tuo papà Raffaele, una fiamma gialla, ti è stato sempre vicino, ora sei tu a guardalo dall'alto e a dargli forza. Che la terra ti sia lieve" scrive Romano