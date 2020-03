È morto il prof. Eugenio Tosto: la comunità di Torremaggiore perde uno dei suoi più autorevoli uomini di cultura

La comunità di Torremaggiore piange la scomparsa del prof. Eugenio Tosto. Uno dei più autorevoli uomini di cultura del paese è morto il 22 marzo: aveva 95 anni.

A darne l'annuncio, il sindaco Emilio Di Pumpo: "Dopo aver conseguito la laurea in lettere classiche presso l’Università degli Studi di Bari, il professore è stato docente di materie letterarie dapprima presso la locale scuola Media e poi presso il Liceo-Ginnasio “Nicola Fiani” fino al 1968, formando come educatore numerose generazioni di giovani, diventati affermati professionisti. In seguito ha proseguito la sua carriera professionale come preside nei licei e negli istituti magistrali di Firenze fino al pensionamento avvenuto nel 1990".

"Di lui restano imperituri i suoi lavori letterari e le sue pubblicazioni, la maggior parte delle quali sono collegati alla sua città natale, con cui ha sempre mantenuto i rapporti vivi e fecondi. Pluripremiati in prestigiosi premi nazionali, ci ha lasciato in eredità i suoi preziosi studi sul Dialetto di Torremaggiore, in cui ha analizzato l'etimologia delle parole a livello scientifico.

Il Comune di Torremaggiore - conclude Di Pumpo - non può che essere eternamente grato al prof. Tosto per il suo alto senso di appartenenza alla nostra Città e per il suo grande contributo culturale che ha voluto donarci".

