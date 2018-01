Finisce con l’auto nel canale, batterio dell’acqua lo avvelena: muore 21enne foggiano

Non ce l’ha fatta Pierfrancesco Orlando, l’operaio foggiano di 21 anni morto il 31 dicembre a Reggio Emilia. A ucciderlo, probabilmente un’infezione batterica contratta in seguito all’incidente stradale in cui il giovane fu protagonista lo scorso 13 dicembre, quando con la propria auto uscì fuori strada e finì nel canale Naviglio, vicino Fabbrico, comune in provincia di Reggio Emilia dove il giovane viveva.

Orlando, che dallo schianto uscì praticamente illeso, iniziò però ad accusare problemi respiratori a causa dell’ingestione di acqua sporca avvenuta in seguito al sinistro. Da quel momento - come riporta 'Il Resto del Carlino' - l giovane è stato sottoposto a una robusta cura farmacologica e a un intervento chirurgico. Dopo aver inizialmente risposto bene alla terapia, le condizioni si sono improvvisamente aggravate, fino al decesso avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica sera.

Il corpo del giovane è stato messo a disposizione della magistratura, che ne ha disposto l’esame autoptico che chiarirà le cause precise del decesso e quale batterio ha portato alla morte del giovane. Pierfrancesco Orlando viveva in Emilia Romagna da circa un anno, da quando era stato assunto alla Landini. Lascia fidanzata, i genitori e due fratelli. I funerali si terranno a Foggia nei prossimi giorni.