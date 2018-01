Foggia piange Paolo Corvino, il primo parrucchiere per uomo della città

"Un'icona degli anni '70 e '80. La frase di allora era 'Vai da Paolo a farti i capelli? Sì. Allor tin i sold". E' uno dei tanti commenti che si stanno affastellando su Facebook, alla notizia della morte di Paolo Corvino. Per i foggiani un po' più attempati personaggio impossibile da non conoscere, ma anche le ultime generazioni hanno avuto modo di 'scontrarsi' con il suo talento e la professionalità.

Paolo Corvino è stato il primo parrucchiere per uomini (coiffeur), e fu a suo modo un innovatore, visto che prima del suo avvento il foggiano era solito recarsi presso le botteghe dei barbieri, aggreatori sociali per eccellenza, autentici luoghi di culto. Corvino lanciò una moda, che nel tempo si è rivelata vincente: lo testimoniano i tanti concittadini che presto scelsero le sue mani a quelle dei barbieri. Anche se i prezzi erano meno accessibili. Ma la qualità si paga.

"Era un uomo serio e professionale. Perdo un amico, oltre che il parrucchiere di tre generazioni mie, da mio padre a mio figlio". "Un monumento", una bella persona per tutti coloro che anche solo una volta avevano frequentato il suo salone in via Trieste, e prima ancora quello in via Dante negli anni '70. Foggia perde così un grande professionista e un grande uomo. Domattina, presso la parrocchia 'Spirito Santo' i funerali.