Il Piccolo Teatro piange la scomparsa di Oreste delle Donne: "Sarai nel nostro cuore come un tesoro prezioso"

"Ciao Oreste, non abbiamo avuto il tempo nemmeno di salutarci". Comincia così il messaggio con cui il Piccolo Teatro di Foggia annuncia la scomparsa di uno dei suoi protagonisti, Oreste Delle Donne, scomparso nella giornata di oggi: "Sei stato per alcuni di noi un padre, un amico, un fratello maggiore. La tua nobiltà d'animo ha sempre preceduto qualunque tuo gesto e qualunque tua parola.

Non ci sono parole per descrivere il dispiacere di una così frettolosa partenza. Ora certamente starai di nuovo duettando in cielo con il tuo amico di sempre Giorgio. Tutti noi tuoi amici del Piccolo Teatro ti salutiamo e ti porteremo per sempre nel nostro cuore come un tesoro prezioso. Il cordoglio di tutti noi alla tua famiglia, moglie e figli. Ciao Oreste".