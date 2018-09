È morto l'operaio caduto da un'impalcatura in Corso Cairoli

Non ce l'ha fatta l'operaio di 71 anni che il 3 agosto scorso aveva riportato gravi ferite in seguito alla caduta da un'impalcatura mentre stava effettuando per conto di alcuni privati dei lavori di muratura.

Da quel volo di tre metri in Corso Cairoli, nei pressi della Chiesa delle Colonne, l'uomo non è riuscito a riprendersi ed è deceduto presso gli Ospedali Riuniti di Foggia dov'era stato trasportato d'urgenza dai sanitari del 118 ed era ricoverato in rianimazione.

L'anziano operaio è deceduto lunedì 3 settembre. Sull'accaduto indaga la polizia.