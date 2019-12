Tragedia sul lavoro a Monte Sant'Angelo: operaio cade da impalcatura, muore dopo un volo di 10 metri

Incidente mortale sul lavoro, questa mattina, a Monte Sant'Angelo, dove un operaio è morto in seguito alle riferite riportate dopo una caduta da un'altezza di circa 10 metri, nell'area cantiere.

L'uomo - operaio di 54 anni della provincia di Caserta - è morto poco fa, all’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove era stato trasportato subito dopo l'incidente. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati: è morto intorno alle 12 di oggi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo stava effettuando lavori di messa in sicurezza di un muro di contenimento in località Poggio del Sole del comune di Monte Sant’Angelo. La vittima lavorava per una ditta della provincia di Benevento, ed era regolarmente assunto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.