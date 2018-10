Tragedia ad Arpinova: operaio perde la vita schiacciato da una balla di fieno

Tragico incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 7 in un'azienda agricola di Arpinova, in località Torre di Lama tra le campagne di Foggia e di San Marco in Lamis. Michele Tarallo, operaio sulla cinquantina del capoluogo dauno, è morto schiacciato da una enorme balla di fieno, che lo ha travolto mentre un altro operaio a bordo di un muletto - svenuto e trasportato in ospedale per lo shock subito - la stava caricando su un mezzo cassonato. La balla purtroppo è precipitata sul corpo della vittima, l'uomo è deceduto sul colpo.

Sul posto - insieme agli ispettori dello Spesal, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Asl di Foggia - i carabinieri che dovranno ricostruire ed accertare la dinamica dell'accaduto e il medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica.

Tramite l'avvocato Michele Sodrio (nella foto), i proprietari si dicono addolorati per la perdita del dipendente da anni al servizio dell'azienda Pompa: "Siamo sconvolti per l'accaduto e per la tragica morte di Michele, lavorava con noi da parecchi anni". Il legale dei Pompa fa sapere che gli operai rimasti coinvolti nell'incidente erano regolarmente assunti e retributi, ed erano stati dotati di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla legge.