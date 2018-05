La Capitanata piange mons. Castoro: ecco chi era l'arcivescovo che si commosse davanti a Papa Francesco

La Capitanata, la Curia e i fedeli piangono la scomparsa di Monsignor Michele Castoro, l'arcivescono della diocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo deceduto nella notte presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a causa di una lunga malattia, per la quale, Il 17 marzo 2018, giorno della visita del Santo Padre a San Giovanni Rotondo, mons. Castoro, prima dell'omelia di Papa Francesco, si commosse e lo ringraziò per la vicinanza che Bergoglio gli aveva manifestato: "Grazie per la premura e l'affetto che ha voluto manifestare per la mia persona, in special modo in questo periodo segnato dalla fragilità della malattia"

I messaggi di cordoglio

Presidente della Provincia di Foggia, Francesco Miglio | “Sono profondamente rattristato dalla scomparsa del mons. Michele Castoro. Una guida morale sempre attento alle esigenze del territorio e per questo molto amato dalla cittadinanza. Un punto di riferimento importante per i fedeli a cui prestava un fermo sostegno spirituale, un esempio di profonda dedizione ai problemi della comunità. Esprimo il mio sentito cordoglio e quello dell’Istituzione che rappresento in questo triste momento”.

Vicepresidente del Consiglio Regionale, Giandiego Gatta | “Una straordinaria guida spirituale, un ‘buon Pastore’ amatissimo dal suo popolo, un amico. Sono profondamente affranto per la scomparsa dell’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, monsignor Michele Castoro. Lo sono come cattolico, come fedele e come suo amico personale. Ci lascia prematuramente dopo aver guidato la nostra comunità nella fede con amore e perseveranza. La Chiesa, la nostra terra, e ognuno di noi, oggi perde un riferimento valoriale e umano che non dimenticheremo”.

Sindaco Vico del Gargano, Michele Sementino | "A nome di tutta la Comunità di Vico del Gargano, esprimo il più sentito cordoglio alla Comunità Ecclesiastica, a quella dei fedeli e ai familiari per la perdita dell’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo Michele Castoro. Dal 2009, per molti anni, è stato un importante punto di riferimento importante”.

Manfredonia Nuova, Italo Magno | "Apprendo costernato la triste notizia della scomparsa di S.E. Mons. Michele Castoro, che ha illuminato in questi anni la speranza di cambiamento, di crescita, di elevazione spirituale e sociale della nostra città e dell’intera Arcidiocesi. Il suo animo nobile, la capacità di ascolto, la presenza sempre attenta e sensibile; la parola pacata e sincera; il coraggio e la delicatezza con i quali esprimeva la propria partecipazione sociale ai tanti problemi che affliggono la città, sono stati per tutti noi sostegno e speranza.Egli è stato interprete altissimo di una chiesa sempre presente e vigile, una chiesa “sulla porta”, per usare una sua locuzione, col fine di aprirsi al mondo, andare incontro ai più deboli e tendere alla giustizia sociale; il suo sguardo è stato per tutta la vita orientato al volto dell’altro, un volto da guardare, da accarezzare, da amare, che solo può far esplodere la pace. La sua strenua difesa della moralità pubblica e politica, dell’ambiente e del creato, quali valori ineliminabili da tutelare, hanno rappresentato per le giovani generazioni e per tutti coloro che guardano alle cose terrene, senza mai rinunciare a tendere verso l’alto, che sia per motivi di fede o etici poco importa, un grande aiuto per le battaglie sempre più difficili che ci attendono. Che viva a lungo nelle menti degli uomini giusti e redima chi si ostina a percorrere la via del male".

Forza Italia, Monte Sant'Angelo | "La notizia della scomparsa del nostro Vescovo, Michele Castoro, ha lasciato sgomenta e addolorata tutta la comunità. Abbiamo perso un pastore buono, che ha saputo guidare la sua diocesi con garbo, con discrezione ma anche con determinazione, qualità che lo facevano sentire proprio come un padre"