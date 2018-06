San Severo in lutto: è morto il prof. Tonino Miglio, papà del sindaco e presidente della Provincia

E’ venuto a mancare nella tarda serata di ieri il prof. Antonio Miglio, papà del Sindaco di San Severo e Presidente della Provincia di Foggia avv. Francesco, e dei germani prof.ssa Rosa e dott. Gianpio. Il prof. Tonino Miglio, come affettuosamente era chiamato da sempre da tutti, si è spento alle 23.15. La sala ardente è stata allestita presso la chiesa di Sant’Antonio Abate. I funerali avranno luogo sabato 2 giugno alle 16 presso la Chiesa Cattedrale.

Il ricordo del prof. e il cordoglio della città

In queste ore così tristi ci piace tratteggiare e ricordare la figura di una persona che ha dato tanto alla vita sociale e sportiva della nostra comunità. Per decenni è stato insegnante di educazione fisica alla Scuola Media Palmieri, dove è stato a lungo anche vicepreside, ha insegnato all’ISEF di Foggia, dove fu tra i primi docenti chiamati nel momento della sua istituzione, prima come sede distaccata de L’Aquila e poi come sede autonoma.

Alla sua attività di docente ed allenatore di pallacanestro sono legati tanti bei momenti. Con l’associazione sportiva Centro Olimpia dalla fine degli anni sessanta è stato un fondamentale punto di riferimento per centinaia di bambini, generazioni intere, che si sono avvicinati ed hanno praticato pallacanestro. E’ stato in questo senso Maestro di sport e di vita, affiancando la storica Cestistica San Severo nella incredibile diffusione del basket a San Severo, entrata come un virus positivo in migliaia di sanseveresi che oggi più che mai seguono con immutata passione ed affetto le sorti della prima squadra della città. Con il prof. Miglio hanno cominciato a giocare a basket ragazzi che poi hanno contribuito a fare la storia della pallacanestro sanseverese.

E poi come non ricordare le storiche cavalcate della Scuola Media Palmieri nei Giochi della Gioventù di pallacanestro: se la memoria non ci tradisce furono tre le finali nazionali conquistate di seguito, risultato mai raggiunto da altra scuola nel nostro territorio. Oggi raggiunge lassù un altro caro amico della pallacanestro, il suo “Bidello” Cosimo Morfeo, che ci ha lasciato già da quale anno e che in quella Palmieri insieme hanno costruito e scritto pagine importanti di sport.

Indipendentemente dall’essere il papà del Sindaco, interpretando il pensiero di tanti ed avendo seguito forse più di ogni altro le vicende cestistiche locali, ci permettiamo di lanciare subito, a caldo una proposta: l’intitolazione al prof. Antonio Miglio della palestra della Scuola Media Palmieri. Sarebbe un bel gesto per ricordare una figura storica della scuola stessa e della pallacanestro tutta.

Alla moglie Teresa Stoduto, al Sindaco e Presidente Francesco, ai germani Rosa e Gianpio, giungano le più sentite condoglianze del Vice Sindaco Francesco Sderlenga, degli Assessori tutti, del Consiglio Comunale, del Segretario Generale dott. Giuseppe Longo, dei dirigenti e dei dipendenti comunali, cui si uniscono quelli del Capo di Gabinetto dott.ssa Cristina de Santis, del Segretario Particolare ins. Sonia Benvenga, di chi scrive nella qualità di Portavoce, e del capo Ufficio Stampa della Provincia di Foggia dott. Carmine Pecorella.