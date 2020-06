Addio a Michele Milano, aveva 70 anni. Politico dall'animo gentile, a lui si deve la pedonalizzazione di corso Vittorio Emanuele

Si è spento all’età di 70 anni, Michele Milano, figura di primo piano delle scene politiche di Foggia, tra gli anni Ottanta e i Duemila. Uomo del fare e dall’animo gentile, ha dedicato 30 anni della sua vita alla politica attiva per la città di Foggia.

Il suo impegno è iniziato negli anni Ottanta, come consigliere e presidente della Prima Circoscrizione; poi, tra gli anni Novanta e la prima decade del Duemila, è stato protagonista tra i banchi del Consiglio comunale. A lui, e alla sua visione di città, si deve, soprattutto, la pedonalizzazione di corso Vittorio Emanuele, realizzata con caparbietà e lungimiranza, affrontando le resistenze di quegli stessi commercianti che ne hanno poi beneficiato.

Politico d’altri tempi, come da insegnamenti del compianto Giuseppe Zingrillo, di cui è stato segretario, si è distinto per la sua grande disponibilità, la vicinanza agli ultimi, seguendo l’ideale della politica come servizio per la città. Vinto da una lunga malattia, lascia la moglie Margherita, i figli Luigi Giuliano, Marcello e Gabriella, e i suoi quattro nipoti. Le esequie si terranno alle 16 di domani, presso la Chiesa dell’Annunciazione, a Foggia.

"Un animo gentile, sempre disponibile con tutti, che con il suo impegno politico è stato essere al servizio dei propri concittadini. Da amministratore fu il primo ad immaginare l’utilità ed il beneficio che avrebbe portato l’isola pedonale in corso Vittorio Emanuele II. Alla sua famiglia giunga l’abbraccio dell’intera comunità Foggiana", il commento del sindaco Franco Landella.