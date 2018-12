Operaio di San Severo travolto e ucciso sui binari mentre lavorava: disposta l'autopsia

Si chiamava Michele D'Avolio ed era originario di San Severo, l'operaio di 59 anni investito e ucciso da un treno merci nei pressi della Stazione di Fiorenzuola la mattina del 12 dicembre.

Insieme ad alcuni suoi colleghi, la vittima stava lavorando per una ditta del posto alla realizzazione di un basamento in cemento quando è stato travolto e ucciso sul colpo dal convoglio merci.

Inutili i tentativi dei colleghi prima e degli operatori del 118 dopo di strapparlo alla morte. La salma del sanseverese ora si trova in obitorio in attesa della autopsia disposta dalla magistratura che dovrebbe essere eseguita nelle prossime ore e che accerterà le cause del decesso