Orsara piange la scomparsa di Mario Di Biccari, ex assessore e segretario del PD cittadino

“Esprimo alla famiglia il cordoglio di Orsara di Puglia per la perdita di Mario Di Biccari. Tutto il paese, con la sua scomparsa, perde un uomo che si è sempre impegnato in politica, nell’associazionismo, dimostrando concretamente quanto gli stessero a cuore i valori e i significati della Comunità”.

E’ con queste parole che Tommaso Lecce, sindaco di Orsara di Puglia, ha espresso il dolore per la morte di Mario Di Biccari. I funerali si terranno domani, venerdì 14 dicembre, alle ore 10, nella Chiesa di San Nicola a Orsara.

Mario Di Biccari, 54 anni, negli anni scorsi ha svolto il ruolo di assessore nelle giunte guidate dal sindaco Mario Simonelli. L’impegno in politica, inteso come servizio verso la propria comunità, lo ha portato nel recente passato anche a ricoprire l’importante ruolo di segretario cittadino del Partito Democratico. Forte, profonda e piena di passione anche la sua dedizione per la Fanfara dei Bersaglieri “Di Biccari Pietro” di Orsara di Puglia, con Mario sempre in prima linea nelle tante iniziative che hanno portato il gruppo in giro per l’Italia, a rappresentare con onore il nome di Orsara e la gloriosa tradizione delle piume nere. “Mario è stato attivo anche con la Pro Loco, dimostrando sempre di essere un uomo con una autentica vocazione all’attività sociale, culturale e politica in favore della Comunità. Mancherà a tutti noi”, ha concluso Tommaso Lecce.