Addio a Leonardo Capano, la voce dei santagatesi nel mondo: "Ciao Nardino, persona buona e generosa"

Sant'Agata di Puglia in lutto per l'improvvisa scomparsa di Leonardo Capano, per amici e conoscenti Nardino. E' stata la figlia Antonella con un post su Facebook a dare la triste notizia: "Oggi 7 novembre alle 10.30 è entrato nella casa del signore all'età di 72 anni Leonardo Capano (papà)".

Centinaia i messaggi di cordoglio di una figura conosciutissima nella cittadina dei Monti Dauni, che con la sua passione ha dato voce ai santagatesi del mondo, raggiungendoli in ogni parte del pianeta grazie alle immagini, foto e video, alle dirette social, alle informazioni e suoi ai racconti.

Incredula e scioccata Samantha Berardino, direttore della web tv locale Artemisium, per la morte del presidente dell'associazione 'Santagatesi nel Mondo': "Nardino, ci hai costretto a dare la notizia più brutta di tutte, ora riposa in pace".

"Una persona buona e generosa, un uomo del Sud innamorato follemente della propria terra" la testimonianza del giovane regista foggiano Lorenzo Sepalone

Oggi, a partire dalle 17, presso la chiesa di Sant'Antonio sarà allestita la camera ardente.