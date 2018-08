E’ morto il lucerino Jimmy il Fenomeno, uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano

Aveva 86 anni. Oltre 100 partecipazioni grazie alle quali divenne celebre con la sua risata isterica e lo sguardo strabico. Negli anni '80 fece da spalla a Ezio Greggio in 'Drive in'. Da alcuni anni viveva in una casa di riposo a Milano