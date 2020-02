Si è spento Giulio Miccoli. L'Aoc: "Grazie presidente, il tuo ricordo non ci lascerà mai"

Giulio Miccoli non c'è più, morto l'ex presidente della federazione di Capitanata degli ornicoltori italiani. A darne notizia il Consiglio direttivo e tutti i soci dell'associazione ornicoltori di Capitanata Federico II presieduta da Piero Russo e fondata proprio da Miccoli.

"È stato il nostro presidente, il nostro mentore, era sempre pronto a dispensare consigli e ad accoglierci nel suo allevamento per due chiacchiere. Da oggi il grande Giulio Miccoli non c'è più. È una notizia che non avremmo mai voluto scrivere. Negli ultimi anni, Giulio ha sofferto tanto ma ha cercato sempre di essere presente ad ogni nostra manifestazione. Non ha mai fatto mancare il suo apporto a buona parte dei soci che, grazie a Giulio, è stata invogliata ad iscriversi alla Foi e alla nostra associazione, che lui stesso ha fondato insieme ad altri amici. A Giulio dobbiamo tanto, se siamo diventati un'associazione di alto livello, se organizziamo le mostre nei bei locali della fiera, se possediamo un ingente patrimonio in attrezzature, il merito è di Giulio Miccoli. Il suo ricordo non ci lascerà mai. Grazie, Presidente, arrivederci!"